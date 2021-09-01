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Business Insider: Байден должен сказать Зеленскому правду о членстве НАТО и Донбассе

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 02:40
Политика
Business Insider: Байден должен сказать Зеленскому правду о членстве НАТО и Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 1 сентября. Президент США Джо Байден должен сообщить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому горькую правду. Вступление Киева в НАТО не планируется, а помощи по Донбассу не будет.

В июне глава Белого дома провел встречу с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани, где он не скрывал грядущие проблемы правительства, которые возникнут после вывода Вооруженных сил США. На встрече с Зеленским у Байдена вновь появится возможность откровенно описать положение дел. Об этом сообщает немецкое издание Business Insider.

США официально не признают Донбасс и Крым российской территорией. Также они выступают за вступление Украины в Североатлантический альянс.

«Несмотря на такую официальную позицию, политические решения администрации Байдена отражают ограниченность американского влияния за рубежом, а также второстепенную значимость безопасности Украины для национальных интересов США», — отметил автор издания Мэтью Май.

Вашингтон призывает Киев провести антикоррупционные реформы, которые позволили бы ему попасть в НАТО. Однако президент США Джо Байден знает, что Германия и Франция не пойдут на это, поскольку Украина в Альянсе — это новый кризис с Россией, чего они не хотят допустить.

Отдельная тема — территориальный конфликт на востоке Украины, где большая часть населения говорит на русском языке, а многие граждане получили российские паспорта. Своим вступлением в НАТО Киев хочет вынудить Запад помочь избавиться от ЛДНР военным путем, но Россия не позволит этому случиться.

«Поэтому Байден должен четко заявить Зеленскому, что вопрос о членстве в НАТО не рассматривается, и что Киев должен сам договариваться с сепаратистами об урегулировании ситуации в Донбассе», — резюмировал Май.

Ранее бывший сотрудник Белого дома Грейди Минс заявил, что Байден приведет США к ядерной войне с Россией.

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