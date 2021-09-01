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Потливость по ночам может быть симптомом рака крови
Общество
Потливость по ночам может быть симптомом рака крови
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о раке крови. Соответствующее исследование провели ученые британской благотворительной организации Blood Cancer UK.

При лейкемии повышенная ночная потливость носит постоянный характер. Исследователи провели опрос на наличие этой патологии у более 2 тысяч больных раком крови. У 31% респондентов наблюдалась потливость в ночное время даже до того, как им был поставлен диагноз.

Британские ученые предупреждают, что такой симптом не стоит игнорировать, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Также в статье Blood Cancer UK отмечается, что повышенная потливость связана с борьбой организма с болезней.

Некоторые виды рака можно определить на первых стадиях из-за проявления внешних симптомов. Онколог Сергей Тюляндин перечислил опухоли, которые сложно выявить в начале болезни.

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