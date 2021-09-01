Россиянам объяснили опасность вложений в золото

, 1 сентября. Цена на золото сейчас может измениться при поступлении информации, связанной с корректировкой монетарного курса Центробанка США.

ФРС оценивает два фактора при завершении программы смягчения монетарной политики — динамику рынка труда и инфляцию. Отмечается, что особое внимание уделяется вакцинации и развитию пандемии в мире. При закрытии смягчающей политики произойдет увеличение процентных ставок в странах. Доллар продолжит укрепляться, а позиции золота могут сильно пошатнуться. Об этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал агентству «Прайм».

По словам специалиста, сейчас инвесторы ожидают заседание ФРС, которое запланировано на 22 сентября. По его прогнозам, пока золото стоит дешевле 1820 долларов, цены на него будут снижаться.

Ранее основатель управляющей компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус заявил, что в 2022 году ожидается значительная «глобальная девальвация валют», поэтому он рекомендует инвесторам хранить 10% своих активов в золоте.