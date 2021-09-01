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США намерены поставить на Украину противотанковые системы Javelin
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США намерены поставить на Украину противотанковые системы Javelin
Политика
США намерены поставить на Украину противотанковые системы Javelin
wikipedia.org  /  Sgt. William Tanner

Вашингтон, 1 сентября. Поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на Украину вошли в пакет военной помощи на 60 миллионов долларов. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Президент США Джо Байден утвердил пакет помощи на сумму 60 миллионов долларов, в него войдут поставки противотанковых системы и многое другое для укрепления обороноспособности страны. США уже выделили Украине с 2014 года на развитие армии более 2,5 млрд долларов. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, информировал телеканал C-SPAN.

Украинский лидер сейчас находится в Вашингтоне, на 1 сентября запланирована его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Переговоры уже дважды переносили на новую дату. Стало известно, что стороны намерены обсудить судьбу олигарха Игоря Коломойского и другие вопросы сотрудничества.

Зеленский во время переговоров с главой министерства энергетики США раскритиковал российский газ. Стороны также обсудили проект «Северный поток — 2» и его влияние на Украину и Европу. Об это передает «Взгляд».

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Все новости / Политика / США намерены поставить на Украину противотанковые системы Javelin
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