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Особое меню поможет «встряхнуть» мозг по утрам
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Особое меню поможет «встряхнуть» мозг по утрам
pixabay.com  /  PD

Москва, 1 сентября. С приходом осени настало время работы и учебы. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые помогут «встряхнуть» мозг по утрам и настроиться на продуктивный день.

Настроить себя на работу поможет особый подбор блюд. По словам специалиста, на завтрак необходимо принимать продукты, которые содержат витамины группы В. Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе, а также в каше. Эти витамины помогают лучше протекать метаболическим процессам.

Также с утра в пищу желательно употреблять яйца, так как в желтке содержится нейромедиатор ацетилхолин, который обеспечивает сигнал между нейронами мозга. Он помогает принять правильное решение или подобрать нужное слово, подчеркнула Соломатина в интервью радио Sputnik.

Недавно ученые из Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле провели исследование, которое показало, что употребление продуктов с большим содержанием жиров может спровоцировать временное снижение умственных способностей.

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