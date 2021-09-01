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Новый альбом Канье Уэста побил рекорды в Spotify и Apple Music

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 02:01
Общество
Новый альбом Канье Уэста побил рекорды в Spotify и Apple Music
Global Look Press  /  Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 1 сентября. Новый студийный альбом рэпера Канье Уэста Donda установил рекорд в крупнейших музыкальных сервисах мира. Об этом со ссылкой на Spotify и Apple Music сообщает Variety.

Сборник представлен в Сети в воскресенье, 29 августа, и за первые 24 часа в 152 странах занял в чарте лучших альбомов Apple Music первое место. В первую двадцатку Apple Music’s Daily Top 100 Global попали 19 из 27 песен с нового альбома Уэста. По данным Variety, Donda побил рекорд этого года по числу прослушиваний в первый день и стал третьим по популярности альбомом в день выпуска на Apple Music.

В стриминговом сервисе Spotify десятый альбом Уэста побил рекорд по числу прослушиваний за день в этом году, сместив с первого места Оливию Родриго с дебютным сборником Sour.

Уэст посвятил новый альбом своей покойной матери и темам психического здоровья, отношений между родителями, религии и правосудию. В записи Donda участвовали Трэвис Скотт, Jay-Z, Young Thug, The Weeknd, Jay Electronica и другие звезды.

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