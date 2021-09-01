Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 02:09
02:01
Общество
Новый альбом Канье Уэста побил рекорды в Spotify и Apple Music
02:00
Спорт
Букмекеры назвали фаворита сезона КХЛ
02:00
Политика
Афганистан или сложности в экономике: из-за чего «сонный Джо» может потерять пост
01:44
Политика
Байден назвал решение о начале поздней эвакуации из Афганистана верным
01:34
Технологии
Правительство ввело ограничения на госзакупки импортной электроники
01:24
Политика
Instagram заблокировал страницу матери погибшего военного США
01:23
Общество
Россиянам напомнили о новой возможности обжаловать штраф с камер онлайн
01:18
Общество
Нотариус Быстров рассказал, как можно потерять жилье из-за сдачи в аренду
01:05
Экономика
Среднемесячная зарплата выросла во всех странах ЕАЭС
01:04
Политика
Пушков заявил, что США сейчас не до Украины
Все новости

Букмекеры назвали фаворита сезона КХЛ
Спорт
Букмекеры назвали фаворита сезона КХЛ
Невские Новости

Москва, 1 сентября. Московский ЦСКА является фаворитом в грядущем сезоне КХЛ. Соответствующей информацией поделились букмекеры.

ЦСКА во время межсезонья сменил главного наставника. Сергей Федоров занял пост Игоря Никитина. Ожидается, что из-за этого изменения в структуре команды армейцы будут играть в более атакующий хоккей. Однако по именам хоккеистов самым сильным клубом является «Локомотив» из Ярославля, передают «Известия».

Российский тренер Юрий Новиков заявил, что в большом количестве клубов составы сильно изменились. Он отметил, что такая большая текучка не является хорошим признаком. По его мнению, хоккеистам понадобится от двух до трех месяцев, чтобы сыграться. Однако ожидается много непредвиденных результатов, что сделает сезон еще интереснее.

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк недавно обратился к фанатам. Причиной этого стали слухи о завершении карьеры хоккеиста.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Букмекеры назвали фаворита сезона КХЛ
хоккей цска кхл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru