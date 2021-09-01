Букмекеры назвали фаворита сезона КХЛ

Москва, 1 сентября. Московский ЦСКА является фаворитом в грядущем сезоне КХЛ. Соответствующей информацией поделились букмекеры.

ЦСКА во время межсезонья сменил главного наставника. Сергей Федоров занял пост Игоря Никитина. Ожидается, что из-за этого изменения в структуре команды армейцы будут играть в более атакующий хоккей. Однако по именам хоккеистов самым сильным клубом является «Локомотив» из Ярославля, передают «Известия».

Российский тренер Юрий Новиков заявил, что в большом количестве клубов составы сильно изменились. Он отметил, что такая большая текучка не является хорошим признаком. По его мнению, хоккеистам понадобится от двух до трех месяцев, чтобы сыграться. Однако ожидается много непредвиденных результатов, что сделает сезон еще интереснее.

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк недавно обратился к фанатам. Причиной этого стали слухи о завершении карьеры хоккеиста.