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Байден назвал решение о начале поздней эвакуации из Афганистана верным

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 01:44
Политика
Байден назвал решение о начале поздней эвакуации из Афганистана верным
flickr.com  /  Center for American Progre

Вашингтон, 1 сентября. Президент США Джо Байден заявил, что решение о сроках эвакуации американцев, афганцев и граждан других стран было правильным.

По его словам, более раннее начало операции по эвакуации из Афганистана все равно было бы таким же сложным и опасным. Также Байден не согласился с теми, кто говорит, что если бы миссия началась раньше, то она прошла бы более упорядоченно.

Начало эвакуации в июне-июле спровоцировало бы хаос на пути к аэропорту Кабула, сказал глава государства в ходе телеобращения по случаю вывода американских войск из Афганистана.

Кроме этого, Байден заявил, что у США имеются рычаги воздействия, чтобы заставить боевиков радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) полностью выполнять все свои обязательства, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан байден эвакуация
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