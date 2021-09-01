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Правительство ввело ограничения на госзакупки импортной электроники
Технологии
Правительство ввело ограничения на госзакупки импортной электроники
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Кабмин ввел запрет на госзакупки иностранных интегральных микросхем, а также импортных планшетов, ноутбуков и портативных компьютеров, сообщили в Минпромторге России.

Правительство РФ по предложению министерства утвердило постановление № 1432, согласно которому меняются правила госзакупки электроники. Запрет вводится на покупку портативных компьютеров массой до 10 кг, светильников и вычислительной техники.

Кроме того, в отношении остальной электроники вводится правило «второй лишний», которое подразумевает отклонение заявок от предлагающих импортную продукцию участников, если на закупку подана хоть одна заявка с предложением отечественной электроники, сообщает ТАСС.

Под ограничения попадают: мониторы, коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая, а также навигационная и измерительная аппаратура, томографы, эндоскопические комплексы, рентген-аппараты, электрокардиографы и другая электроника.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что по итогам прошлого года при ограничении допуска иностранной продукции закупки российского оборудования на внутренних рынках увеличились на 30% — до 285 млрд рублей. К 2024 году показатель должен преодолеть отметку в 700 млрд рублей.

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