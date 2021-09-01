Instagram заблокировал страницу матери погибшего военного США

Вашингтон, 1 сентября. Facebook временно заблокировал аккаунт в Instagram матери погибшего американского солдата в Афганистане. Она до этого нелицеприятно отзывалась о президенте США Джо Байдене.

Мама 20-летнего военного Шана Чапелла обвиняла главу государства в смерти сына и 12 других солдат в Афганистане после взрывов в Кабуле 26 августа. Она выложила большую публикацию в личном аккаунте, которая была адресована Байдену. По словам американки, лидер США «закатил глаза» и отвернулся от нее. До этого она заявила, что на руках президента кровь всех погибших солдат.

Социальная сеть удалила страницу американки после того, как тысячи пользователей перешли на ее аккаунт, чтобы выразить соболезнования. По ее словам, Instagram после поста о Байдене начал отправлять ей сообщения, что в случае продолжения публикации таких вещей соцсеть отключит ее страницу.

Instagram также недавно заблокировал аккаунт супруги главного тренера сборной России Дарьи Карпиной. Она сообщила о причинах удаления страницы, передает RT.