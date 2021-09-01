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Россиянам напомнили о новой возможности обжаловать штраф с камер онлайн

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 01:23
Общество
Россиянам напомнили о новой возможности обжаловать штраф с камер онлайн
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Обжаловать штрафы с камер теперь можно онлайн. С 1 сентября такая возможность появится на сайте госуслуг и судов.

Россиянам упростили процесс отмены ошибочного постановления об административном правонарушении. Ранее обжалование штрафов, назначенных ГИБДД, проходило либо при личном визите, либо заказным письмом, передают «Известия».

С 1 сентября оспорить наказание, зафиксированное дорожными камерами, можно посредством сайта госуслуг. Если водитель имеет подтвержденный аккаунт на «Госуслугах», ему уже не будут высылать бумажные письма.

На обжалование штрафа гражданам отводится десять суток, а отсчет срока начинает через семь дней после размещения уведомления на сайте. Если водитель зашел на «Госуслуги» раньше, отсчет начинает со следующего дня.

Несколько нововведений, касающихся жизни россиян, вступают в силу с 1 сентября 2021 года. Больше всего граждан, естественно, волнуют дополнительные выплаты, которые в начале месяца перечислят большому количеству людей.

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