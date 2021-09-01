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Нотариус Быстров рассказал, как можно потерять жилье из-за сдачи в аренду
Общество
Нотариус Быстров рассказал, как можно потерять жилье из-за сдачи в аренду
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Риск потерять квартиру существует, если мошенник-квартиросъемщик под видом договора сделки по аренде подсунет на подпись совсем иной документ.

Такое может случиться, если владельцу квартиры предоставят на подпись договор дарения или купли-продажи квартиры, который он по рассеянности подпишет, рассказал председатель методического совета Нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров в беседе с агентством «Прайм».

«Мошенники могут действовать в паре (например, потенциальный квартиросъемщик + некто, выдающий себя за риелтора)», — предупредил специалист.

Простая письменная форма договора может сыграть решающую роль. Злоумышленнику ничего не стоит привести жертву в МФЦ и передать документы на регистрацию перехода права собственности. В будущем будет сложно оспорить документ, на котором все подписи были настоящими, а свидетелей того, что одна из сторон не понимала, что подписывает, не было, заключил эксперт.

Недавно «Циан» опубликовал пятерку самых дорогих квартир Южного федерального округа. Первое место занял ростовский пентхаус.

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квартира жилье аренда
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