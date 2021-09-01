Среднемесячная зарплата выросла во всех странах ЕАЭС

Москва, 1 сентября. Среднемесячная зарплата в среднем по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в первом полугодии составила 488 долларов, подсчитали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Из материалов ЕЭК следует, что в Киргизии средняя зарплата составила 229 долларов, в Армении — 376 долларов, в Белоруссии — 533, в Казахстане — 567, в России — 735 долларов. При расчете показателя учитывались курсы валют нацбанков членов ЕАЭС, сообщает ТАСС.

За январь-июнь текущего года среднемесячная номинальная зарплата, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выросла во всех государствах ЕАЭС. Самые высокие темпы роста отмечены в Казахстане, где номинальная зарплата увеличилась на 16,7%, а реальная — на 8,8%.

Ранее в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что в России зарплаты выросли до показателей докризисного уровня. Кроме того, по методологии Международной организации труда уровень безработицы последовательно снижается, показатель достиг 4,8% по итогам июня.