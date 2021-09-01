Мурашко оценил темпы вакцинации от коронавируса в регионах России

Москва, 1 сентября. Скорость вакцинации на территории России увеличивается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр сообщил, что увеличивается скорость вакцинации в России. По его словам, в ряде регионов, лидирующих по количеству прививок от коронавируса, речь идет лишь о единичных случаях заражения вирусом. Он сделал соответствующее заявление во время общения с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом. Во время беседы они обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции, передает пресс-служба Минздрава России.

Мурашко заявил, что в России преобладает в данный момент мутация «Дельта». По его словам, благодаря передовому препарату «Спутник V» можно избежать госпитализации человека, если пациент все-таки заболел этим вариантом.

Обстановку с коронавирусной инфекцией ранее прокомментировал врач Денис Проценко. По его словам, сейчас трудно давать прогнозы. Однако он отметил, что многое зависит от россиян и их мнения о вакцинации, передает RT.