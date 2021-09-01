Пушков заявил, что США сейчас не до Украины

Москва, 1 сентября. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон затерялся на фоне медийной бури после бегства США из Афганистана. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, Белому дому сейчас не до Украины. Он отметил, что американские власти выкажут дежурные заявления, но в имиджевом плане поездка Зеленского стала жертвой «афганского синдрома» в США. Он подчеркнул, что это провал. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Российский сенатор также ранее прокомментировал обращение президента США Джо Байдена к нации. По его мнению, заявление главы Белого дома о прекращении эры переустройства других государств стало сенсацией, так как США могут отказаться от внешней политики, которой придерживались почти 30 лет.