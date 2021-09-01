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Минтруд России изменит правила назначения детских пособий до конца года

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 01:43
Общество
Минтруд России изменит правила назначения детских пособий до конца года
pexels.com  /  Amina Filkins

Москва, 1 сентября. Минтруд России планирует снова смягчить правила для получения пособий на детей от трех до семи лет.

Ведомство работает над изменением правительственного постановления, сообщила «Известиям» заглавы Минтруда Ольга Баталина. Благодаря им, отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в государственной поддержке.

Представитель ведомства отметила, что если женщина не работала до беременности, то в период, когда она носит ребенка, особенно сложно трудоустроиться. Данная проблема обострилась и в пандемию. Баталина отметила, что изменения в правила выплат планируется внести до конца текущего года.

Минтруд напомнил, что размеры выплаты на детей от трех до семи лет варьируются в зависимости от доходов семьи и составляют 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума в субъекте РФ. При этом с текущего года выплаты назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Раннее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перечислил получателей пособия в 15 тысяч рублей. Государство приступит к осуществлению выплат уже в сентябре.

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беременность детские пособия Минтруд России
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