Резидентов офшоров России обяжут переводить часть дохода больным детям

Москва, 1 сентября. Резидентов российских офшоров на островах Октябрьский и Русский обяжут помогать детям с редкими болезнями, взамен они получат снижение ряда налоговых ставок.

От каждой выплаты доходов физлицам в фонд поддержки детей с редкими заболеваниями резиденты должны будут переводить 2%, информируют «Известия». Такие поправки подготовил Минфин.

Плюс к этому компании, которые хотят перебазироваться из зарубежных ошфоров в российские, должны будут инвестировать не менее 300 миллионов рублей на территории САР, арендовать офисное помещение площадью от 100 квадратных метров и нанять не менее 15 сотрудников. Также должно быть соблюдено условие: доля заработка от пассивной деятельности компании должна быть более 90% в общей сумме доходов.

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