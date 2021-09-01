Росавиация проводит проверку авиакомпаний на предмет безопасности полетов

Москва, 1 сентября. Росавиация начала проверку безопасности 35 перевозчиков , которые выполняют коммерческие рейсы.

После крушения самолета Ан-26 на Камчатке, в результате которого погибли 28 человек, замминистра транспорта Игорь Чалик поручил Росавиации и Ространснадзору проверить 35 ведущих российских авиакомпаний, которые совершают коммерческие рейсы.

Мероприятия уже начались, в августе регуляторы проинспектировали около десяти перевозчиков. В сентябре планируется провести проверки еще 15 компаний, сообщил источник в интервью «Известиям».

Контрольные мероприятия Росавиации и Ространснадзора касаются проверок соблюдения перевозчиками федеральных авиационных правил для подготовки летчиков и всего, что может касаться безопасности полета с точки зрения человеческого фактора.

Трагедия с самолетом Ан-26 произошла 6 июля 2021 года недалеко от населенного пункта Палана на Камчатке. В результате авиакатастрофы находившиеся на борту 22 пассажира и 6 членов экипажа погибли, передает RT.