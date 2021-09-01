Россияне оценили качественное образование ребенка в 1,8 миллиона рублей

Москва, 1 сентября. Качественное и разностороннее образование для ребенка с момента рождения и до получения диплома, по мнению россиян, обойдется в сумму 1,8 миллиона рублей.

Самый дорогостоящий прогноз сделали жители Москвы — 2,1 миллиона рублей, у петербуржцев — 1,9 миллиона рублей. Третье место поделили между собой жители Воронежа и Рязани, которые рассчитывают обучить своих детей за 1,8 миллиона рублей, передают «Известия». Однако ни в одном городе России никто не назвал сумму меньше одного миллиона.

Наиболее оптимистичный вариант дали родители Барнаула, которые ожидают стоимости образования вместе со всеми репетиторами и дополнительными уроками не выше 1,3 миллиона рублей.

Недавно стало известно, что российских школьников начнут обучать основам финансовой грамотности с 1 сентября 2022 года. Именно тогда такой урок введут в обязательную программу, по данным Банка России.