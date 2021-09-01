Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 00:38
00:37
Общество
Росавиация проводит проверку авиакомпаний на предмет безопасности полетов
00:35
Экономика
Экосбор принесет 42 млрд рублей в год бюджету России
00:33
Политика
Стала известна тема переговоров Зеленского и Байдена
00:32
Общество
Россияне оценили качественное образование ребенка в 1,8 миллиона рублей
00:25
Общество
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики COVID-19 в новом учебном году
00:24
Общество
Российских школьников начнут учить финансовой грамотности с 2022 года
00:22
Общество
Обнаружены способы кражи денег с помощью банковских чат-ботов
00:21
Армия
Российская военная база в Гудауте получит новое модернизированное вооружение
00:20
Политика
Список кандидатов на пост президента Франции пополнился Мишелем Барнье
00:19
Общество
Директор ГМИИ оценила преимущества использования NFT музеями
Все новости

Экосбор принесет 42 млрд рублей в год бюджету России
Экономика
Экосбор принесет 42 млрд рублей в год бюджету России
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 1 сентября. Экосбор может ежегодно приносить российскому бюджету более 42 миллиардов рублей, следует из материалов ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).

Согласно концепции, разработанной в России, расширенной ответственности производителей (РОП), компании обяжут платить экосбор либо утилизировать упаковку самостоятельно. Собранные средства предлагается тратить на создание новых перерабатывающих отходы предприятий, которые также станут новыми налогоплательщиками, сообщает газета «Известия».

Эксперты отмечают, что в стране в настоящее время не хватает мощностей по утилизации мусора. Но представители бизнеса считают, что в нынешнем виде концепция РОП носит фискальный характер и требует доработки.

Ранее Минприроды России организовало встречу с представителями бизнеса и «Российского экологического оператора» для обсуждения расширенной ответственности производителей (РОП). Часть предпринимательского сообщества не понимает инициативу и намеренно оттягивает принятие закона, который должен вступить в силу с 2022 года, сообщают СМИ.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экосбор принесет 42 млрд рублей в год бюджету России
переработка экосбор роп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru