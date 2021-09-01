Экосбор принесет 42 млрд рублей в год бюджету России

Москва, 1 сентября. Экосбор может ежегодно приносить российскому бюджету более 42 миллиардов рублей, следует из материалов ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).

Согласно концепции, разработанной в России, расширенной ответственности производителей (РОП), компании обяжут платить экосбор либо утилизировать упаковку самостоятельно. Собранные средства предлагается тратить на создание новых перерабатывающих отходы предприятий, которые также станут новыми налогоплательщиками, сообщает газета «Известия».

Эксперты отмечают, что в стране в настоящее время не хватает мощностей по утилизации мусора. Но представители бизнеса считают, что в нынешнем виде концепция РОП носит фискальный характер и требует доработки.

Ранее Минприроды России организовало встречу с представителями бизнеса и «Российского экологического оператора» для обсуждения расширенной ответственности производителей (РОП). Часть предпринимательского сообщества не понимает инициативу и намеренно оттягивает принятие закона, который должен вступить в силу с 2022 года, сообщают СМИ.