Стала известна тема переговоров Зеленского и Байдена

Вашингтон, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден 1 сентября проведут переговоры в Вашингтоне, во время которых обсудят судьбу олигарха Игоря Коломойского.

США несколько раз переносили встречу Зеленского с Байденом. Киев считает, что эти переносы являются недобрым знаком. Президенты государств также обсудят судебные реформы на Украине. При этом украинский лидер совершит попытку согласовать выдвижение его кандидатуры на второй президентский срок, передают «Известия».

Стороны также обсудят вопросы в сфере безопасности, экономики и реформ. Соответствующей информацией поделилась временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. Зеленский может затронуть тему и российского газопровода «Северный поток — 2». Украинский политик попытается узнать точные размеры и даты предоставления Киеву денежных компенсаций. Президенты также поговорят о коррупции на Украине.

Политолог Константин Бондаренко ранее разъяснил, почему Зеленский устраивает Вашингтон. По мнению политолога, Зеленский подходит CША из-за собственной «послушности».