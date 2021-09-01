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Российских школьников начнут учить финансовой грамотности с 2022 года
Общество
Российских школьников начнут учить финансовой грамотности с 2022 года
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Уроки финансовой грамотности войдут в обязательную школьную программу с 1 сентября 2022 года.

Это не станет отдельным предметом, основы знаний будут интегрированы в общешкольные предметы, передают «Известия». В начальной школе — в математику и окружающий мир, затем обучение будет внедряться в уроки математики, обществознания и географии. При этом уже сейчас некоторые образовательные учреждения обучают школьников умению распоряжаться деньгами.

По согласованию с родителями ту же финграмотность можно ввести уже с этого учебного года, сообщил Банк России, принявший участие в разработке новых образовательных стандартов.

Не помешают такие уроки и взрослым. Недавно психологи рассказали, как сформировать финансовую подушку безопасности, если приходится жить на очень маленькую заработную плату.

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