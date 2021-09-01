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Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики COVID-19 в новом учебном году
Общество
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики COVID-19 в новом учебном году
ПолитРоссия

Москва, 1 сентября. Меры профилактики распространения коронавируса будут проводиться в школах с 1 сентября. Об этом рассказала в Роспотребнадзоре.

Школы должны будут организовать каждодневные «утренние фильтры» без создания столпотворения с обязательной термометрией на всех входах в здание. В школы не будут пускать людей с выявленными признаками респираторных заболеваний. С начала учебного года будут проводиться тщательные уборки с использованием дезинфекционных средств. Также в школах будет обязательно наличие антисептических средств для обработки рук и приборов для обеззараживания воздуха. Об этом информируют «Известия».

В Роспотребнадзоре отметили, что обязательное ношение масок в школах учителям и обучающимся не предусматривается федеральным законодательством. Специалисты советует часто проветривать помещения. Отмечается, что самыми опасным для заражения местами в школе считаются столовая и раздевалка, так как в них единовременно может находиться много человек.

Психолог Любовь Крушинских дала советы родителям, чей ребенок переходит в новую школу. Она рекомендует рассказать детям о своих переменах в жизни и о том, как вы с ними справлялись.

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