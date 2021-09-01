Обнаружены способы кражи денег с помощью банковских чат-ботов

Москва, 1 сентября. Специалисты по безопасности нашли в банковских чат-ботах уязвимости, которые могут позволить мошенникам переводить деньги без ведома клиентов.

«Известия» ссылаются на исследования компании Awillix. Аналогичные риски выявили и в Positive Technologies.

Крупнейшие банки сообщили изданию, что для безопасности ограничивают функциональность чат-ботов в мессенджерах. Популярность этого канала взаимодействия с клиентом растет.

Директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов рассказал, что специалисты компании провели проверки безопасности чат-ботов двух банков. Уязвимости позволили им получить номер и срок действия карт, а также узнать баланс счета и мобильный телефон клиента.

Также получилось обойти механизм подтверждения операции — код приходил в переписке с чат-ботом. Аккаунты в мессенджере и на основном сайте банка при этом не были связаны между собой.

Ранее «Сбер» сообщил о новом виде мошенничества с розыгрышем в мессенджерах. Злоумышленники предлагают жертвам забрать приз, но для этого просят заплатить комиссию.