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Список кандидатов на пост президента Франции пополнился Мишелем Барнье
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Список кандидатов на пост президента Франции пополнился Мишелем Барнье
Политика
Список кандидатов на пост президента Франции пополнился Мишелем Барнье
pixabay.com

Париж, 1 сентября. Кандидатом на пост президента Франции стал экс-переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.

Барнье примет участие в президентской гонке от правоцентристских «Республиканцев». Опрошенные эксперты считают, что партия должна определиться с единым кандидатом, иначе выборы пойдут по сценарию 2017 года, когда во втором туре оказались Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, передают «Известия».

«Менее чем через восемь месяцев французы будут выбирать нового лидера. Грядут тяжелые времена, и мир, который нас окружает, опасный. <…> В этот сложный период я принял решение представить свою кандидатуру на должность президента примиренной Франции», — сказал Барнье.

Опросы предсказывают, что во второй тур выйдут Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон, как и на выборах 2017 года. Однако всех интересует, кто будет участвовать от «Республиканцев», основателем которого был экс-президент Николя Саркози. На данный момент от партии идут экс-министр труда и здравоохранения Ксавье Бертран, экс-депутат Европарламента, врач Филипп Жювен, президент Совета региона Иль-де-Франс, в прошлом министр бюджета и образования Валери Пекресс, депутат Национального собрания Эрик Сьотти и сам Мишель Барнье.

Ранее завершился двухдневный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Ирак. В ходе заграничной поездки политик посетил несколько городов и стал особым гостем на региональной конференции в Багдаде.

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