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Российская военная база в Гудауте получит новое модернизированное вооружение
Армия
Российская военная база в Гудауте получит новое модернизированное вооружение
Pr Scr youtube.com  /  УралВагонЗавод

Гудаута, 1 сентября. Арсенал седьмой военной базы России получит новое вооружение. Информацию об этом рассказали источники в военном ведомстве.

База получит модернизированные боевые машины пехоты БМП-3. Они оснащены дополнительным бронированием и новейшими оптико-электронными системами прицеливания. Также в арсенале роты беспилотных летательных аппаратов появятся аналогичные комплексы. Российские мотострелковые подразделения оснастят современными автоматами Ак-12.

База в Абхазии соответствует составу мотострелковой бригады штатного и усиленного режима. По словам военного эксперта Виктора Мураховского, ее размещали для противодействия военным провокациям со стороны Грузии. По своим возможностям база способна отразить серьезную агрессию, сказал специалист в интервью «Известиям».

Недавно исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин рассказал, что специалисты улучшили характеристики российской планирующей авиабомбы ПБК-500У «Дрель», передает RT.

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