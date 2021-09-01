Директор ГМИИ оценила преимущества использования NFT музеями

Москва, 1 сентября. Несмотря на то, что в ГМИИ им. Пушкина активно развиваются коллекционирование и демонстрация цифрового искусства, использование NFT пока под вопросом.

Хайп на NFT не нужен, нужны взвешенные решения, заявила директор музея Марина Лошак в беседе с журналистами «Известий». Музей должен в таких ситуациях немного замедлиться и посмотреть, как развивается новое направление, на какой уровень выходит, какие открывает перспективы и какие имеет риски.

«Все произведения искусства, которые существуют в цифровом виде в широком доступе и получают NFT, таким образом инвентаризируются, у них появляется открытый провенанс», — пояснила специалист.

Поэтому со временем будет меньше мошенников и всяких баек и небылиц, мифов, которые строятся вокруг вещей и предметов искусства. Несмотря на это, пока что направление только изучается, подчеркнула Лошак.

Беседа произошла в контексте последних новостей. Эрмитаж запустил продажу собственных NFT-токенов. Музей выставил цифровые произведения из лимитированной коллекции.