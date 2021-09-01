Политолог Михеев назвал кашей слова Зеленского о российском газе

Москва, 1 сентября. Слова украинского президента Владимира Зеленского о «грязном российском газе» противоречат его же просьбам.

Утверждения президента Украины политолог Сергей Михеев назвал бредом и «полной кашей». Об этом он рассказал в эфире YouTube канала «Соловьев Live».

«(Зеленский) обсуждает «Северный поток — 2» с Америкой и немцами, обсуждает сохранение транзита, одновременно Зеленский говорит, что российский газ — самый грязный газ в мире», — сказал он.

Михеев указал на противоречия в высказывания Зеленского, назвав их полной кашей. Политолог отметил, что Зеленский одновременно критикует Россию и в то же время просит от нее сохранения транзита газа.

Ранее президент Украины в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхолм назвал российский газ «самым грязным в мире». Свою точку зрения Зеленский обосновал, заявив о наличии выбросов метана при добыче и транзите сырья из России, а также отметив незаконные манипуляции, которые якобы есть в стране.