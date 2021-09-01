Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 00:37
00:35
Экономика
Экосбор принесет 42 млрд рублей в год бюджету России
00:34
Общество
Росавиация проводит проверку авиакомпаний на предмет безопасности полетов
00:33
Политика
Стала известна тема переговоров Зеленского и Байдена
00:32
Общество
Россияне оценили качественное образование ребенка в 1,8 миллиона рублей
00:25
Общество
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики COVID-19 в новом учебном году
00:24
Общество
Российских школьников начнут учить финансовой грамотности с 2022 года
00:22
Общество
Обнаружены способы кражи денег с помощью банковских чат-ботов
00:21
Армия
Российская военная база в Гудауте получит новое модернизированное вооружение
00:20
Политика
Список кандидатов на пост президента Франции пополнился Мишелем Барнье
00:19
Общество
Директор ГМИИ оценила преимущества использования NFT музеями
Все новости

Политолог Михеев назвал кашей слова Зеленского о российском газе

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 00:09
Политика
Политолог Михеев назвал кашей слова Зеленского о российском газе
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 1 сентября. Слова украинского президента Владимира Зеленского о «грязном российском газе» противоречат его же просьбам.

Утверждения президента Украины политолог Сергей Михеев назвал бредом и «полной кашей». Об этом он рассказал в эфире YouTube канала «Соловьев Live».

«(Зеленский) обсуждает «Северный поток — 2» с Америкой и немцами, обсуждает сохранение транзита, одновременно Зеленский говорит, что российский газ — самый грязный газ в мире», — сказал он.

Михеев указал на противоречия в высказывания Зеленского, назвав их полной кашей. Политолог отметил, что Зеленский одновременно критикует Россию и в то же время просит от нее сохранения транзита газа.

Ранее президент Украины в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхолм назвал российский газ «самым грязным в мире». Свою точку зрения Зеленский обосновал, заявив о наличии выбросов метана при добыче и транзите сырья из России, а также отметив незаконные манипуляции, которые якобы есть в стране.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Михеев назвал кашей слова Зеленского о российском газе
зеленский газ михеев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru