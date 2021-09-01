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Байден заявил о способности США заставить талибов выполнять их обязательства
Политика
Байден заявил о способности США заставить талибов выполнять их обязательства
Global Look Press  /  Chris Kleponis / Keystone Press Agency

Вашингтон, 1 сентября. США имеют рычаги воздействия на талибов, чтобы заставить их выполнять обязательства в отношении эвакуации желающих покинуть страну афганцев, заявил президент Джо Байден.

На брифинге во вторник американский лидер напомнил, что представители «Талибана»1 (террористическое движение, запрещено в России) публично заявили, что они позволят всем желающим безопасно покинуть страну. Байден подчеркнул, что эти заявления транслировались по радио и телевидению и распространялись на работавших с американцами афганцев.

«У нас есть рычаги воздействия, чтобы убедиться, что эти обязательства выполняются», — заявил Байден.

После отбытия последних военнослужащих США из аэропорта в столице Афганистана движение «Талибан» объявило о полной независимости страны. Боевики обещали, что не будут препятствовать желающим покинуть страну в дальнейшем.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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