Лондон, 31 августа. Уход армии США из Афганистана напугал украинские власти. Они не хотят стать еще одним Кабулом и разменной монетой, а потому Киев на саммите будет просить военной помощи.

В ходе поездки в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский будет отчаянно просить у своего американского коллеги Джо Байдена экономической и вооруженной поддержки. Он хочет убедиться, что Белый дом не оставит его, как это было с Афганистаном. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

«Первое предупреждение для Киева прозвучало этой весной. Вашингтон без предварительного уведомления отказался от дальнейших санкций против «Северного потока — 2"», — отметил автор издания Мадлен Брудер.

Брудер добавил, что после завершения проекта Украина может недосчитаться существенной части дохода от транзита газа. Однако Белый дом, несмотря на негативное отношение к сделке между Москвой и Берлином, решил не ссориться с бундестагом и молча согласился с введением в строй «СП-2».

Для Вашингтона Афганистан и Украина — разные сферы. Киев получал существенную военную поддержку с момента отхода Крыма к России. Однако тот факт, что США сдали позиции в Кабуле, заставил их союзников взволноваться.

«Белый дом столкнулся с жесткой критикой законодателей обеих партий как за отказ от санкций против «Северного потока — 2», так и за соглашение с Берлином, которое, по словам Киева, не дает никаких гарантий. Осведомленные источники утверждают, что, запланировав визит Зеленского во время каникул конгресса, Байден рассчитывает избежать дополнительного давления», — подчеркнул автор.

Согласно информации от источников, на саммите США и Украины Зеленский будет настаивать на финансовой и военной помощи, благодаря которой он сможет перезапустить экономику страны.

Ранее профессор кафедры европейских исследований Николай Межевич прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в США.