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Талибы помогали американским военным эвакуироваться из Кабула коротким путем

  /   Обновлено: 31 августа 2021 23:26
Политика
Талибы помогали американским военным эвакуироваться из Кабула коротким путем
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 31 августа. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в России) помогали американским военным эвакуироваться из аэропорта Кабула через секретные ворота.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне. Военные США договорились с террористами о сопровождении до аэропорта Кабула. Для этого талибы организовали дополнительную зону прохода на посадку в самолеты. Также военным США был создан отдельный контакт-центр для надежной и быстрой эвакуации.

Американцев уведомляли о месте сбора в специальных пунктах около ворот аэропорта Кабула. Там талибы проверяли их документы и короткими путями эскортировали группы к самолетам. За один день террористы сопровождали несколько таких отрядов военных.

После захвата Афганистана радикальным движением «Талибан», посольства многих стран в Кабуле прекратили свою деятельность. Однако представитель «Талибана» Шахабуддин Делавар призвал иностранные государства возобновить работу своих посольств в стране, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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