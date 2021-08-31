Талибы помогали американским военным эвакуироваться из Кабула коротким путем

Кабул, 31 августа. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в России) помогали американским военным эвакуироваться из аэропорта Кабула через секретные ворота.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне. Военные США договорились с террористами о сопровождении до аэропорта Кабула. Для этого талибы организовали дополнительную зону прохода на посадку в самолеты. Также военным США был создан отдельный контакт-центр для надежной и быстрой эвакуации.

Американцев уведомляли о месте сбора в специальных пунктах около ворот аэропорта Кабула. Там талибы проверяли их документы и короткими путями эскортировали группы к самолетам. За один день террористы сопровождали несколько таких отрядов военных.

После захвата Афганистана радикальным движением «Талибан», посольства многих стран в Кабуле прекратили свою деятельность. Однако представитель «Талибана» Шахабуддин Делавар призвал иностранные государства возобновить работу своих посольств в стране, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.