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Пушков высказался о прекращении попыток США переустроить другие государства

  /   Обновлено: 31 августа 2021 23:36
Политика
Пушков высказался о прекращении попыток США переустроить другие государства
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 31 августа. Российский сенатор Алексей Пушков назвал сенсацией заявление президента США о прекращении эры попыток переустроить другие государства.

Пушков прокомментировал обращение Байдена к нации. В частности, он ответил на слова о прекращении эры попыток переустроить другие страны, об этом сенатор написал в Telegram-канале.

«Это близко к сенсации, ибо, если это не риторика, то означает отказ от политики "смены режимов", которая почти 30 лет находилась в основе международной стратегии США», — отметил Алексей Пушков.

По словам сенатора, если Вашингтон действительно перестанет пытаться переустроить другие государства, то это качественно изменит международную роль США. Пушков добавил, что в этом направлении двигался экс-глава Белого дома Дональд Трамп, но атаки демократов и либеральные СМИ не давали ему заявить об этом.

Ранее Байден заявил, что США больше не будут пытаться переустроить другие страны. Окончание двадцатилетней миссии США в Афганистане завершает эру попыток переустроить другие государства.

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афганистан пушков байден
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