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Пентагон сообщил о расширении военного партнерства с Киевом
Политика
Пентагон сообщил о расширении военного партнерства с Киевом
wikipedia.org  /  Carol M. Highsmith / Public Domain

Вашингтон, 31 августа. Вашингтон сообщил, что расширяет военное сотрудничество с Киевом. Стороны подготовили к подписанию оборонный договор между США и Украиной, сообщили в Пентагоне.

Страны также расширили военное партнерство по Черному морю, кибербезопасности и разведке. Украинский лидер находится с рабочим визитом в США. В данный момент Зеленский ведет переговоры с американским министром обороны Ллойдом Остином. Встреча с президентом США должна состояться 1 сентября.

Киев ранее предложил Google способ уменьшения объема контента из России в украинском сегменте YouTube. Информацией об этом поделился министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, украинская сторона призвала американскую компанию пригласить независимых редакторов из Украины, в обязанности которых войдет подбор контента, передает RT.

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