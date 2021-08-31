Пентагон сообщил о расширении военного партнерства с Киевом

Вашингтон, 31 августа. Вашингтон сообщил, что расширяет военное сотрудничество с Киевом. Стороны подготовили к подписанию оборонный договор между США и Украиной, сообщили в Пентагоне.

Страны также расширили военное партнерство по Черному морю, кибербезопасности и разведке. Украинский лидер находится с рабочим визитом в США. В данный момент Зеленский ведет переговоры с американским министром обороны Ллойдом Остином. Встреча с президентом США должна состояться 1 сентября.

Киев ранее предложил Google способ уменьшения объема контента из России в украинском сегменте YouTube. Информацией об этом поделился министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, украинская сторона призвала американскую компанию пригласить независимых редакторов из Украины, в обязанности которых войдет подбор контента, передает RT.