США не эвакуировали из Кабула переводчика, который помогал спасти Байдена в 2008 году

Кабул, 31 августа. Вашингтон не провел эвакуацию с территории Афганистана переводчика Мохаммеда. Соответствующей информацией поделилась газета Wall Street Journal.

Переводчик в 2008 году принимал участие в операции по спасению американских сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, которые оказались в затруднительном положении после экстренной посадкой их вертолета. Воздушное судно приземлилось в долине Афганистана во время снежной бури. Пилоты вертолета дали сигнал бедствия. В результате на место инцидента приехала группа быстрого реагирования, в которой находился и переводчик.

Президент США Джо Байден ранее назвал количество погибших солдат США во время эвакуации с территории Афганистана. По словам главы государства, при этой операции скончались 13 американских военных. При этом на этой миссии получили ранения разной степени тяжести 20 солдат США.