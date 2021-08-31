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США не эвакуировали из Кабула переводчика, который помогал спасти Байдена в 2008 году
Политика
США не эвакуировали из Кабула переводчика, который помогал спасти Байдена в 2008 году
Global Look Press  /  Hindustan Times

Кабул, 31 августа. Вашингтон не провел эвакуацию с территории Афганистана переводчика Мохаммеда. Соответствующей информацией поделилась газета Wall Street Journal.

Переводчик в 2008 году принимал участие в операции по спасению американских сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, которые оказались в затруднительном положении после экстренной посадкой их вертолета. Воздушное судно приземлилось в долине Афганистана во время снежной бури. Пилоты вертолета дали сигнал бедствия. В результате на место инцидента приехала группа быстрого реагирования, в которой находился и переводчик.

Президент США Джо Байден ранее назвал количество погибших солдат США во время эвакуации с территории Афганистана. По словам главы государства, при этой операции скончались 13 американских военных. При этом на этой миссии получили ранения разной степени тяжести 20 солдат США.

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сша кабул афганистан эвакуация
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