Байден назвал число погибших военных США при эвакуации из Афганистана

Вашингтон, 31 августа. За время эвакуации из Афганистана погибли 13 военных США. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Также в ходе операции по эвакуации американцев, афганцев и граждан других стран 20 солдат армии США получили ранения различной степени тяжести, сказал Байден во время телеобращения по случаю вывода войск из Афганистана. Также он подчеркнул, что операции по уходу ВС США и эвакуации населения была «миссией милосердия», а не войны.

Вывод армии США из Афганистана полностью завершился 30 августа. Об этом заявил представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи. Байден назвал окончание 20-летней американской войны в этом государстве успешной миссией. По его словам, из страны было эвакуировано более 120 тыс. человек, передает RT.