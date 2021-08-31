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Байден рассказал о готовности США к коллапсу афганского правительства
Политика
Байден рассказал о готовности США к коллапсу афганского правительства
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP

Вашингтон, 31 августа. Вашингтон был готов к коллапсу правительства Афганистана, несмотря на то, что рассчитывал на силы правительственных афганских войск.

США надеялись, что двадцатилетняя работа над афганскими бойцами национальных сил и вооружение принесет свои плоды и победу в гражданской войне с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом заявил американский лидер Джо Байден в своем обращении к нации.

«Это предположение, что афганское правительство сможет удержаться во время вывода наших войск, оказалось неточным», — сказал он.

Президент США уточнил, что приказал команде по национальной безопасности быть готовой к любому сценарию. Он также признал, что силы безопасности Афганистана не смогли продержаться столько, сколько от них ожидали.

Ранее Байден назвал число погибших военных США при эвакуации из Афганистана. За время эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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