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Байден оценил американскую операцию по выходу из Афганистана
Политика
Байден оценил американскую операцию по выходу из Афганистана
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Вашингтон, 31 августа. Операция по выходу американских солдат с территории Афганистана является невероятно успешной операцией. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.

Байден заявил, что Вашингтон недавно окончил 20-летнюю войну в Афганистане. По его словам, этот конфликт является самым долгим в истории США. Он подчеркнул, что при этом завершилась и самая большая миссия по воздушной эвакуации.

Президент сообщил, что выдающиеся способности, умения, храбрость и самоотдача американских солдат и работников разведки обеспечили невероятный успех этой операции. По словам Байдена, военные на протяжении недель рисковали собственной жизнью, когда вывозили с территории Афганистана граждан США и других стран.

Пентагон ранее сообщил о завершении вывода американских военных из Афганистана. Информацией об этом во время брифинга поделился представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи, передает RT.

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