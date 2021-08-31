Дроны-дефибрилляторы показали высокий уровень эффективности на испытаниях

Стокгольм, 31 августа. Научные специалисты из Швеции провели тестирование дронов-дефибрилляторов в полевых условиях. Результаты эксперимента показали, что беспилотники способны спасти жизнь человека.

Дроны-дефибрилляторы доставляют к людям аппараты автоматического внешнего дефибриллятора (АВД). Первые испытания начались еще в 2014 году. Тогда эксперты тестировали «Дрон скорой помощи» со встроенной видеокамерой, которая передает сигнал в реальном времени. Беспилотник скидывал дефибрилляторы, после чего медики разъясняли пострадавшим принцип его использования.

В новом эксперименте участвовали операторы служб экстренной помощи, пилоты дронов и диспетчеры. Испытания проводились четыре месяца. Специалисты применяли беспилотники в 12 из 53 сообщениях о подозрении на остановку сердца. Доставка АВД при этом осуществлялась 11 раз. Летательные аппараты оказывались на месте происшествия в семи случаях быстрее медиков.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу недавно сообщил о планах обеспечения отечественных военных беспилотниками. По его словам, число дронов в армии России к концу текущего года достигнет двух тысяч, передает RT.