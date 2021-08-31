Российские военные сообщили о нападениях боевиков в провинции Деръа в Сирии

Москва, 31 августа. Ситуация в районе Деръа-эль-Балад провинции Деръа обострилась, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Террористы подпольных ячеек напали на подразделения правительственных сил, отвечающих за поддержание правопорядка, а также на несколько государственных учреждений, информирует ТАСС.

Во время атаки погибли четверо сирийских военнослужащих, восемь пострадали, рассказали в Минобороны России. Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал противника отказаться от провокаций и прибегнуть к мирному разрешению ситуации в подконтрольных им районах, заявил Кулить.

Недавно члены племен провинции Алеппо устроили акцию протеста против иностранного вмешательства в дела Сирии и действий боевиков. Представители общины вышли на улицу населенного пункта Телль Блат.