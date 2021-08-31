Легендарного Пеле госпитализировали для обследования

Сант-Пауло, 31 августа. Легендарного бразильского футболиста Пеле госпитализировали для обследования. Об этом информировало агентство Reuters.

Пеле родился в 1940 году. Сейчас футболисту 80 лет. За это время в составе футбольной сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. Пеле написал в Twitter, что он хорошо себя чувствует и направился в больницу только для того, чтобы пройти регулярное обследование, на которое он не мог попасть из-за пандемии коронавируса нового типа.

Аргентинский нападающий Лионель Месси провел свой первый матч за «ПСЖ». Он вышел на поле в игре четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса». Форвард заменил бразильца Неймара на 65-й минуте встречи, но завершил игру без забитых мячей. Его новая команда победила со счетом 2:0.