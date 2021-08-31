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Спасенная от падения из окна девочка ударила полицейского ножом в Петербурге
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Спасенная от падения из окна девочка ударила полицейского ножом в Петербурге
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Санкт-Петербург, 31 августа. Сотрудник полиции получил ножевое ранение в результате инцидента, случившегося в Выборгском районе Петербурга в учреждении для детей, лишившихся родителей.

Органы опеки обратились в правоохранительные органы из-за нестабильного и неадекватного поведения 13-летней девочки-подростка, оставшейся без матери. Когда полицейские вошли в квартиру, девушка сделала попытку выпрыгнуть из окна, передают «Невские Новости».

«Девочка забежала на кухню, открыла окно и попыталась выпрыгнуть с высоты третьего этажа», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Один из сотрудников успел схватить ее за ноги и втащил обратно в помещение, но спасенная девочка схватила со стола нож и ударила своего спасителя в шею. По версии ведомства, она сделала это случайно. Сейчас пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Более трагический случай произошел в Новосибирской области. Жительница поселка Шахты ударила своего 22-летнего сына ножом в живот в рамках бытовой ссоры.

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