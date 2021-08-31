Трутнев прокомментировал идею строительства новых городов на Дальнем Востоке

Владивосток, 31 августа. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев не нашел смысла в строительстве новых дальневосточных городов.

Чиновник считает, что власти сперва должны привести в порядок уже существующие города. Он отметил, что людей нужно обеспечивать и жильем, и работой. Поэтому смысл строить новый город есть тогда, когда появляются новые огромные экономические мощности, заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» вице-премьер.

Говоря о «ситуации с градостроительством», Трутнев высказал мнение, что важно привести в порядок города, которые уже существуют. В качестве примера он привел Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Анадырь и Магадан. По мнению полпреда, в настоящее время более востребована реновация существующих населенных пунктов.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на съезде партии «Единая Россия» заявил, что в стране возможно создать новые города при приемлемых вложениях. Они могут быть построены в Сибири до 2030 года. Для этого от правительства потребуются умеренные вложения, подчеркнул министр.