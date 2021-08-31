Захарова предложила переименовать Украину в «Укрусь»

Москва, 31 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала озвученное в Офисе президента Украины предложение изменить название страны на Русь-Украина.

В своем Telegram-канале Захарова напомнила, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предложили «отобрать бренд «русских» у России. По его словам, он борется за то, чтобы войну называли «русско-российской», и отметил, что считает это название правильным.

По его словам, Русью являются русы и русины, к которым он приписал украинцев. Арестович подчеркнул, что сменил бы название государства на двойное: «Русь-Украина». Советник сообщил, что работа в этом направлении ведется.

В ответ Захарова отметила, что теперь стало понятно, над чем работают в Офисе президента Украины. По ее словам, раньше к этому были вопросы.

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы», — написала представитель МИД РФ, предложив переименовать страну в «Укрусь».

Ранее Арестович обозначил условие наступления Киева на Донбасс. Политик отметил, что украинские власти не решатся на действия, которые приведут к гибели мирного населения.