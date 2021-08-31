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Международный уголовный суд опросил еще одного свидетеля теракта в Боссангоа
Весь мир
Международный уголовный суд опросил еще одного свидетеля теракта в Боссангоа
wikipedia.org  /  Hypergio / CC BY-SA 4.0

Банги, 31 августа. Международный уголовный суд (МУС) возобновил разбирательство по делу Эдуарда Нгаисона и Альфреда Йекатома, которых обвиняют в организации нападения на Боссангоа в декабре 2013 года.

Оба фигуранта являлись лидерами христианского ополчения «Анти-Балака».

Сотрудники МУС опросили 16-го свидетеля, пожелавшего сохранения полной анонимности. Женщина, которую представили, как P-2462, рассказала подробности атаки, произошедшей 8 лет назад.

Пострадавшая дала показания по поводу сожжения ее дома, а также касательно акта насилия, которому она подверглась.

В 2013 году Боссангоа находился в руках ныне расформированной радикальной исламской группировки «Селека». Боевики «Анти-Балаки» организовали нападение, в ходе которого погибло множество мирных жителей. Бандиты разграбили населенный пункт и вырезали или украли почти весь скот.

Эдуард Нгаисон и Альфред Йекатом являлись командирами группы радикалов и принимали непосредственное участие в планировании атаки. Судебный процесс начался еще в феврале. На первом заседании один из свидетелей рассказал, как потерял семью после теракта в Боссангоа.

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