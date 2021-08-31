Чили столкнулось с новой волной мигрантов

Сантьяго, 31 августа. Мэр коммуны Кольчане Хавьер Гарсия, которая располагается на севере Чили, пожаловался на большое количество мигрантов. По его словам, инфраструктура не выдерживает столько беженцев.

VIDEO| Nueva ola migratoria en Colchane: alcalde espera que el "Gobierno convoque a una mesa de trabajo, sin exclusión" https://t.co/c9QVMHmiIt pic.twitter.com/4bMd6xD3pY — El Mostrador (@elmostrador) August 31, 2021

По словам Гарсии, местная клиника только за один день приняла 76 мигрантов, что, по его мнению, наглядно демонстрирует масштабы «гуманитарного кризиса невиданного в поселении». Инфраструктура коммуны просто не справляется с таким потоком людей.

«Мы ждем, когда созовут рабочую группу, куда войдут все без исключения представители власти — местные, региональные или федерального уровня. Это необходимо для более эффективного решения этого гуманитарного кризиса», — сказал глава населенного пункта.

30 августа недалеко от Кольчане разбился автобус с мигрантами, который незаконно въехал в Чили. В результате пострадал один уроженец Венесуэлы. Он рассказал, что с ним ехало около десяти беженцев — все они разбежались после ДТП.

Migrantes irregulares se accidentaron en el norte de Chile y escaparon por las montañas https://t.co/CQeKKOfvqU vía @Noticiasde_ — Noticias de (@Noticiasde_) August 30, 2021

Перенаселение

Проблемы с мигрантами в Кольчане численностью 1,7 тыс. человек начались в феврале этого года, когда туда приехали около двух тысяч мигрантов. Из-за близости к границе беженцы наводнили город и спровоцировали столкновения с местными жителями, после чего власти провинции перевезли большую часть приезжих в другие населенные пункты страны.

Pr Scr twitter.com / @M_RSeccion

Правительство Чили 9 февраля представило план, направленный на усиление пограничного контроля при поддержке военных и полиции. Однако местные власти отмечают, что стратегия недостаточно эффективна и беженцы продолжают прибывать в большом количестве.

Миграционный кризис в Чили

Поток мигрантов, по большей части венесуэльцев, увеличился в августе из-за развития сети подпольных проходов в плато Альтиплано между Боливией и Чили. Правительство страны пообещало укрепить контрольно-пропускные пункты в этом районе.

Федеральное агентство новостей /

Из-за высокого уровня экономического развития и инфраструктуры, Чили является одной из самых привлекательных стран Южной Америки для беженцев и мигрантов. В последние годы в связи с ухудшением экономической обстановки в соседних странах количество иностранцев в Чили выросло до 1,4 млн человек (7% населения страны), в основном за счет выходцев из Венесуэлы, Перу, Боливии и Гаити.