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Чили столкнулось с новой волной мигрантов
Весь мир
Чили столкнулось с новой волной мигрантов
Prt Scr twitter.com  /  @MAGAVision2020

Сантьяго, 31 августа. Мэр коммуны Кольчане Хавьер Гарсия, которая располагается на севере Чили, пожаловался на большое количество мигрантов. По его словам, инфраструктура не выдерживает столько беженцев.

По словам Гарсии, местная клиника только за один день приняла 76 мигрантов, что, по его мнению, наглядно демонстрирует масштабы «гуманитарного кризиса невиданного в поселении». Инфраструктура коммуны просто не справляется с таким потоком людей.

«Мы ждем, когда созовут рабочую группу, куда войдут все без исключения представители власти — местные, региональные или федерального уровня. Это необходимо для более эффективного решения этого гуманитарного кризиса», — сказал глава населенного пункта.

30 августа недалеко от Кольчане разбился автобус с мигрантами, который незаконно въехал в Чили. В результате пострадал один уроженец Венесуэлы. Он рассказал, что с ним ехало около десяти беженцев — все они разбежались после ДТП.

Перенаселение

Проблемы с мигрантами в Кольчане численностью 1,7 тыс. человек начались в феврале этого года, когда туда приехали около двух тысяч мигрантов. Из-за близости к границе беженцы наводнили город и спровоцировали столкновения с местными жителями, после чего власти провинции перевезли большую часть приезжих в другие населенные пункты страны.

Чили столкнулось с новой волной мигрантов
Pr Scr twitter.com  / @M_RSeccion

Правительство Чили 9 февраля представило план, направленный на усиление пограничного контроля при поддержке военных и полиции. Однако местные власти отмечают, что стратегия недостаточно эффективна и беженцы продолжают прибывать в большом количестве.

Миграционный кризис в Чили

Поток мигрантов, по большей части венесуэльцев, увеличился в августе из-за развития сети подпольных проходов в плато Альтиплано между Боливией и Чили. Правительство страны пообещало укрепить контрольно-пропускные пункты в этом районе.

Чили столкнулось с новой волной мигрантов
Федеральное агентство новостей  / 

Из-за высокого уровня экономического развития и инфраструктуры, Чили является одной из самых привлекательных стран Южной Америки для беженцев и мигрантов. В последние годы в связи с ухудшением экономической обстановки в соседних странах количество иностранцев в Чили выросло до 1,4 млн человек (7% населения страны), в основном за счет выходцев из Венесуэлы, Перу, Боливии и Гаити.

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