Премьер ЦАР оценил успехи крупной сельскохозяйственной компании Palme d'Or

Банги, 31 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра совершил рабочий визит в агропромышленный комплекс Palme d'Or.

Ранее политик напомнил о необходимости внедрения инноваций в сельскохозяйственный сектор для повышения занятости населения:

«Нужно расширять индустрию до промышленных масштабов. Это позволит создать новые рабочие места для молодежи и женщин».

Дондра отметил успехи, которых добилась компания Palme d'Or за девять лет существования. Комплекс состоит из 3600 гектаров промышленного нефтяного и деревенского пальмоводства. Он предоставляет около 6000 трудовых позиций для граждан Центральноафриканской Республики.

«Достижения впечатляют. Руководство Palme d'Or продемонстрировало отличные показатели. Они являются примером рационального и прибыльного ведения агрономического бизнеса. Президент страны Фостен-Арканж Туадера видит в сельскохозяйственной индустрии опору для роста нашей экономики».

Ранее премьер провел церемонию открытия общенационального диалога по продовольственным системам. На мероприятии присутствовали члены правительства, представители финансовых и технических партнерских организаций, фермеры и скотоводы.