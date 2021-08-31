Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 23:05
23:04
Политика
Байден назвал число погибших военных США при эвакуации из Афганистана
23:04
Политика
Байден рассказал о готовности США к коллапсу афганского правительства
23:02
Политика
Байден оценил американскую операцию по выходу из Афганистана
23:00
Общество
Копылов о съемках «Неба»: Лезли чуть ли не в сопло двигателей, а летчикам было смешно
22:53
Политика
Байден заявил, что США больше не будут пытаться переустроить другие страны
22:46
Общество
Легендарного Пеле госпитализировали для обследования
22:45
Политика
Российские военные сообщили о нападениях боевиков в провинции Деръа в Сирии
22:44
Технологии
Дроны-дефибрилляторы показали высокий уровень эффективности на испытаниях
22:07
Общество
Спасенная от падения из окна девочка ударила полицейского ножом в Петербурге
22:07
Политика
Трутнев прокомментировал идею строительства новых городов на Дальнем Востоке
Все новости

Странную реакцию Байдена на вопрос об Афганистане объяснили в России
Политика
Странную реакцию Байдена на вопрос об Афганистане объяснили в России
flickr.com  /  Gage Skidmore

Москва, 31 августа. Странная реакция президента США Джо Байдена на вопрос об Афганистане не является признаком непрофессионализма, считает американист и политолог Михаил Синельников-Оришак.

Накануне демократ отказался отвечать на вопрос журналиста на эту тему, прямо заявив, что не собирается этого делать. Причиной такой прямолинейности является понимание текущей ситуации. Политик прекрасно осознает, что подобные спорные операции по выводу войск вызовут проблемы и бурную реакцию общественности. Несмотря на это, Байден выполнил все полагающиеся по такому случаю ритуальные действия, отметил специалист в беседе с «ПолитРоссией».

«Такие шаги всегда чреваты и дают оппозиции прекрасные поводы для атаки», — пояснил политолог.

Американский лидер отдает себе отчет, что все, что он скажет, будет так или иначе использовано против него. Поэтому предпочитает проявлять осторожность, пытаясь совершить «поменьше действий, говорить поменьше слов». Всем известно, что было с предыдущим президентом США, и Байден понимает, что ему никто не будет давать поблажек и не сделает скидку, заключил эксперт.

Недавно российский сенатор Алексей Пушков заявил, что у США развился «афганский синдром». Его главный признак — крах веры в военную мощь и эффективность действий Соединенных Штатов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Странную реакцию Байдена на вопрос об Афганистане объяснили в России
Джо Байден афганистан вопрос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru