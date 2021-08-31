Странную реакцию Байдена на вопрос об Афганистане объяснили в России

Москва, 31 августа. Странная реакция президента США Джо Байдена на вопрос об Афганистане не является признаком непрофессионализма, считает американист и политолог Михаил Синельников-Оришак.

Накануне демократ отказался отвечать на вопрос журналиста на эту тему, прямо заявив, что не собирается этого делать. Причиной такой прямолинейности является понимание текущей ситуации. Политик прекрасно осознает, что подобные спорные операции по выводу войск вызовут проблемы и бурную реакцию общественности. Несмотря на это, Байден выполнил все полагающиеся по такому случаю ритуальные действия, отметил специалист в беседе с «ПолитРоссией».

«Такие шаги всегда чреваты и дают оппозиции прекрасные поводы для атаки», — пояснил политолог.

Американский лидер отдает себе отчет, что все, что он скажет, будет так или иначе использовано против него. Поэтому предпочитает проявлять осторожность, пытаясь совершить «поменьше действий, говорить поменьше слов». Всем известно, что было с предыдущим президентом США, и Байден понимает, что ему никто не будет давать поблажек и не сделает скидку, заключил эксперт.

Недавно российский сенатор Алексей Пушков заявил, что у США развился «афганский синдром». Его главный признак — крах веры в военную мощь и эффективность действий Соединенных Штатов.