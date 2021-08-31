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Бойцы ЦАР научились пользоваться основными приложениями пакета Microsoft Office
Весь мир
Бойцы ЦАР научились пользоваться основными приложениями пакета Microsoft Office
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 31 августа. Военнослужащие Центральноафриканской Республики (FACA) прошли курс обучения по Microsoft Office. Бойцы освоили базовый уровень владения программами Word, Excel и PowerPoint.

Мероприятие организовали в учебном лагере Кассаи. Подготовкой солдат занимались представители European Union Training Mission (EUTM) в ЦАР.

Заместитель начальника штаба по планированию, бригадный генерал Аркадиус Бетибанги поздравил военнослужащих с успешным завершением курса и выдал им удостоверительные сертификаты. Также бойцам FACA подарили 17 ноутбуков для использования полученных знаний на практике.

Вооруженные силы ЦАР добились впечатляющих результатов. Консультативная поддержка российских специалистов сделала из правительственных войск грозную боевую машину, которую по праву называют одной из самых сильных на континенте.

Качества, которые центральноафриканские солдаты переняли у отечественных инструкторов, сделали их гораздо более собранными и организованными. Ранее начальник штаба лагеря Кассаи Зефирин Мамаду заявил о необходимости продолжить тренировки с россиянами для увеличения военного потенциала армии ЦАР. 

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