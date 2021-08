Власти заявили об экономическом спаде в Канаде

Экономика Канады сократилась на 1,1% во втором квартале 2021 года. Такие данные приводит Национальное статистическое управление страны.

Ouch! Canada's economy contracted by an annualized rate of 1.1% in the second quarter. That is well below the forecasted 2.5% expansion and follows three consecutive quarters of growth. Statistics Canada blamed the decline on weakness in exports andhttps://t.co/3PlYi6uPx0 pic.twitter.com/VCiSPk1fbI