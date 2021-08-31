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Власти заявили об экономическом спаде в Канаде

  /   Обновлено: 31 августа 2021 21:34
Весь мир
Власти заявили об экономическом спаде в Канаде
Global Look Press/Keystone Press Agency  /  © Adrian Wyld

Экономика Канады сократилась на 1,1% во втором квартале 2021 года. Такие данные приводит Национальное статистическое управление страны.

Согласно прогнозам канадских экспертов, экономика должна была вырасти на 2,5%, однако этого не произошло. В ведомстве объяснили такое падение двумя факторами: снижением экспорта и активности по перепродаже жилья. В управлении также отметили, что увеличения инвестиций в строительство и реконструкцию домов недостаточно, чтобы восполнить дефицит.

«Рост инвестиций в производственные запасы, государственных расходов в строительство и ремонт новых домов оказался недостаточным, чтобы компенсировать снижение экспорта и расходов на передачу прав собственности на жилье», — говорится в докладе.

Общая экономическая активность в стране остается на 1,5% ниже уровня, существовавшего до пандемии.

24 августа власти Канады заявили о готовности сохранить военное присутствие в Афганистане после вывода войск США и их союзников по НАТО.

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