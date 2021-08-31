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Певец Эмин Агаларов пожаловался на падение прибыли своих торговых центров
Экономика
Певец Эмин Агаларов пожаловался на падение прибыли своих торговых центров
instagram.com  /  @eminofficial

Москва, 31 августа. Торговые центры компании Crocus Group оказались в сложном финансовом положении на фоне пандемии. Об этом сообщил первый вице-президент Эмин Агаларов.

Музыкант Эмин Агаларов успешно совмещает карьеру на сцене и управление крупными торговыми центрами Vegas и «Крокус Сити Молл». Однако пандемия и ужесточенные меры безопасности оказали влияние на развитие бизнеса. Так, компания Агаларова начала терпеть многомиллионные убытки. Артист пожаловался на финансовые потери в беседе с корреспондентом РИА Недвижимость.

«В Vegas и "Крокус" за период пандемии мы потеряли около 40% постоянных посетителей. Если посещаемость каждого торгового центра за месяц достигала 1 миллиона человек, то в среднем во время ковидных ограничений она составляла 600 тысяч человек», — отметил бизнесмен.

Потери коснулись не только fashion-сферы, но и индустрии питания. По словам бизнесмена, фудкорты торговых комплексов также потерпели убытки. В общей сложности заведения потеряли прибыль на сумму 35 млн долларов всего за 16 месяцев.

Несмотря на плачевное финансовое состояние, совсем скоро Crocus Group ждет крупная сделка с телеведущей Ольгой Бузовой. Артистка сообщила, что планирует потратить более 30 млн рублей на новое шоу в «Крокус Сити Холл».

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агаларов финансы коронавирус
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